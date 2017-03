கமிஷனர் ஜார்ஜ் விரைவில் மாற்றம்… திமுக புகாருக்கு தேர்தல் ஆணையம் உடனடி நடவடிக்கை

சென்னை கமிஷனர் ஜார்ஜ் மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று திமுக தரப்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து அவர் விரைவில் மாற்றப்படுவார் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Chennai Commissioner George will be transferred soon after DMK appealed to the EC.