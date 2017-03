திராவிடக் கட்சிகளை அழிக்க நினைக்கும் மதவாத சக்திகள் முயற்சி தோல்வியடையும்: மு.க.ஸ்டாலின்

திராவிடக் கட்சிகளை அழிக்க மதவாத சக்திகள் முயற்சித்து வருவதாகவும், அவர்களது முயற்சி தோற்று போகும் என்றும் திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

Story first published: Sunday, March 26, 2017, 12:31 [IST]

English summary

No one can touch DMK. If anyone thinks to destroy DMK, they will destroy, it is suitable for communal forces too, says MK Stalin.