பெண் என்றால் சிடி.. ஆண் என்றால் டீக்கடை.. வாட்ஸ்ஆப்பில் அனுப்பியதாக மனோபாலா மீது புகார்

அதிமுக நட்சத்திர பேச்சாளரான நடிகர் மனோ பாலா அதிமுக பொதுச்செயலளார் சசிகலா குறித்து தரக்குறைவாக விமர்சித்ததாக சென்னை போலீஸ் கமிஷ்னர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Complaint field in Commissioner office against actor Manobala. A man named Saravanan given complaint. In that petition he accused that actor Manobala criticized ADMK general secretary Sasikala and Chief minister O.Paneerselvam.