ஓபிஎஸ் உடம்பில் கையே இருக்காது.. கொலைமிரட்டல் விடுத்த கலைராஜன் மீது போலீசில் புகார்

முதல்வர் ஓபிஎஸ்-க்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த அதிமுக மாவட்ட செயலர் கலைராஜன் மீது போலீசில் புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Kanchipuram ADMK Cadre today complaint against ADMK South Chennai North Dist. Secretary Kalairajan who threatend to Chief Minister O Panneerselvam.