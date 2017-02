"பொர்க்கி" புகழ் சு.சாமியின் டிவிட்டர் பக்கத்தை முடக்குங்கள்... போலீஸ் கமிஷனரிடம் புகார்

சுப்பிரமணிய சாமியின் டிவிட்டர் பக்கத்தை முடக்கக்கோரி சென்னை கமிஷனர் ஆபிஸில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Six ISIS agents crossed Pak Rajasthan border and have reached Chennai. India's top anti terror unit on lookout. Porkis are target

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 15:54 [IST]

English summary

Complaint has given to police commissioner to disable Subramaniya samy's twitter account. Accused that he creats religious violence through Twitter.