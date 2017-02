செருப்பில் "ஓம்" மந்திரம், பீர் பாட்டிலில் "பிள்ளையார்": தொடரும் யுஎஸ் ஆன்லைன் நிறுவனங்களின் அடாவடி

காலணியில் ஓம் மந்திரம் மற்றும் பீர் பாட்டிலில் பிள்ளையார் படத்தையும் வெளியிட்டு விற்பனை செய்த அமெரிக்க ஆன்லைன் நிறுவனங்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

Two FIRs were registered against two US-based online retailers for hurting Hindu sentiments after they placed religious symbols on shoes and beer bottles.