கணினி ஆசிரியர்களுக்கு நீதி கிடைக்குமா… அரசுப் பள்ளிகளில் கோரி உண்ணாவிரதப் போராட்டம்

கணினி ஆசிரியர்களை அரசுப் பள்ளிகளில் நியமிக்கக் கோரி வரும் 7ம் தேதி உண்ணாவிரதப் போராட்டம் தமிழ்நாடு கணினி அறிவியல் வேலையில்லா பட்டதாரிகள் சங்கம் சார்பில் நடைபெற உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Computer teachers association will stage a protest for demanding recruit in government schools on May 7th .