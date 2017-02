பெங்களூரு சிறையில் சுதாகரனுக்கு சலுகை மறுப்பு - சசி, இளவரசிக்கு மட்டுமே சலுகைகள்

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் தண்டனை பெற்று சிறையில் உள்ள சுதாகரனுக்கு சலுகைகள் மறுக்கப்பட்டுள்ளன. அதே நேரத்தில் சசிகலாவிற்கும், இளவரசிக்கும் மட்டும் சலுகைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

Sasikala, Ilavarasi and Suthakaran all the three have been jailed in Bengaluru on former Chief Minister Jayalalitha's disproportionate asset case. Among them Sasikala and Ilavarasi got some concessions in the prison. At the same time, concessions have been refused to Suthakaran.