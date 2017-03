மதுசூதனன், தினகரன் ஆதரவாளர்களிடையே கடும் வாக்குவாதம், கைகலப்பு.. ஆர்.கே.நகரில் பரபரப்பு

ஆர்.கே.நகரில் மதுசூதனன் மற்றும் தினகரன் ஆதரவாளர்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

conflicts between OPS team and Sasikala team supporters in RK.Nagar while election campaign. after police arival they went calmly.