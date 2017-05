கம்பம் அருகே கோவில் திருவிழாவில் திடீர் மோதல்.. இசைக்கருவியால் தாக்கிக்கொண்டதால் பதற்றம் - வீடியோ

கம்பம் அருகே கோவில் திருவிழாவில் இளைர்களும் இசை வாத்திய குழுவினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதலால் பதற்றம் நிலவியது.

English summary

Conflicts between two teams near in Kambam in a temple function. they were beating each other with the drums.