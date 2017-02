கொறடா உத்தரவை மீறினால் ஓ.பி.எஸ் அணி எம்.எல்.ஏக்கள் பதவி பறிபோகுமா?

ஓ.பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோர் ஏற்கனவே அ.தி.மு.க.வில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.எனவே அரசு கொறடாவின் உத்தரவுக்கு எதிராக செயல்பட்டால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை பாயுமா? என்பது சந்தேகம்.

English summary

Confusing situation arise in AIADMK as two faction executives sacks each other.