ஆதார் எண்ணை ரேஷன் கார்டில் இணைப்பதில் குழப்பம்.. பொதுமக்கள் திண்டாட்டம்

நெல்லையில் ரேஷன் கார்டில் ஆதார் எண்ணை சேர்ப்பதில் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பொது மக்கள் திண்டாடி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Aadhar number is adding in Nellai district in this work some mistakes arrives. because of this confusion and issues people facing difficulty.