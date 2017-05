திருநாவுக்கரசரை "டம்மி"யாக்க செயல் தலைவர் பதவி... வரிந்து கட்டிக் கிளம்பிய நக்மா, குஷ்பு!

தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டிக்கு செயல் தலைவர் பதவியை உருவாக்க டெல்லி மேலிடம் முடிவு செய்துள்ளது. இப்பதவிக்காக நடிகைகள் நக்மா, குஷ்பு வரிந்து கட்டி மோதி வருகின்றனர்.

English summary

According to the sources, Congress High command decided to create the Working President Post for TamilNadu Unit.