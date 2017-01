ஜல்லிக்கட்டு தடைக்கு பீட்டா மட்டும் காரணமல்ல... சொல்வது பொன். ராதாகிருஷ்ணன்

அவங்க சேலையை தூக்கி முள்ளு மேல போட்டுட்டாங்க... நாங்க அதை கிழியாம எடுக்க முயற்சி பண்றோம் என்று மத்திய இணையமைச்சர் பொன். ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Jallikattu ban not only PETA, but Congress is the main reason for the ban of Jallikattu says Pon Radhakrishnan.