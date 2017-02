இலங்கையில் இருந்து 12 கிலோ தங்கம் கடத்தல்: ராமநாதபுரம் காங். தலைவர் குட்லக் ராஜேந்திரன் கைது

இலங்கையில் இருந்து தங்கம் கடத்திய வழக்கில் ராமநாதபுரம் மாவட்ட காங். தலைவர் குட்லக் ராஜேந்திரன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

The Directorate of Revenue Intelligence has arrested Congress Ramanathapuram Dist President Goodluck Rajendran in seizure of 11.9 kg of smuggled gold bars case from Srilanka.