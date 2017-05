சென்னையில் திடீர் சந்திப்பு- நக்மா மூலம் ரஜினிக்கு தூது விடுகிறதா காங்கிரஸ்?

நடிகர் ரஜினிகாந்தை அரசியலுக்கு இழுக்க பல்வேறு கட்சிகள் முயன்று வரும் நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மகளிர் அணியின் பொதுச் செயலாளரும் நடிகையுமான நக்மா இன்று ரஜினியை திடீரென சந்தித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Magila Congress General Secretary Nagma has met Rajini Kanth today. This meeting is very important because all the parties are going to get support from Rajini.