தமிழகத்தில் காங். ஆட்சி மலர பாடுபட வேண்டுமாம்... குஷ்புவின் அடடே பேச்சு

தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி மலர பாடுபட வேண்டும் என்று அக்கட்சியின் தேசிய செய்தித் தொடர்பாளர் நடிகை குஷ்பு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

English summary

TamilNadu Congress party held a protest near the Collector's office, demanding exemption for TN students from NEET.