நெடுவாசல் போராட்டத்துக்கு ஆதரவாக காங்கிரஸ் குரல் கொடுக்கும்: திருநாவுக்கரசர்

நெடுவாசலில் நடைபெறும் மக்கள் போராட்டத்திற்கு காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவளிக்கும் என திருநாவுக்கரசர் கூறியுள்ளார்.

English summary

congress have support to neduvasal protest, said TNCC president Thirunavukarasar