ஓபிஎஸ், எடப்பாடிக்கு காங். ஆதரவு இல்லை: ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன்

ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு அளிக்காது என ஈவிகேஎஸ். இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

EVKS.Elangovan says Congress will not support OPS as well Edappadi palanisamy. Election should be held in Tamilnadu EVKS.Elangovan said in ERode.