டாஸ்மாக் கடைகள், பார்களில் சிசிடிவி கேமிரா பொருத்தக் கோரி மனு: அரசு பரிசீலித்து முடிவெடுக்க உத்தரவு

டாஸ்மாக் கடைகள் மற்றும் பார்களில் சிசிடிவி கேமரா பொருத்தக்கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Madras High Court today directed authorities to consider a plea seeking installation of CCTV cameras in liquor shops and bars so as to prevent any illegal activity.