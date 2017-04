மணல் குவாரிகள் மூடல் எதிரொலி- முடங்கியது கட்டுமானப்பணிகள்

தமிழகம் முழுக்க இரண்டாவது நாளாக 10 முக்கிய மணல் குவாரிகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் கட்டுமானப் பணிகள் வெகுவாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.இதனால் சில வாரங்களில் கட்டுமானத் தொழிலில் வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி ஏற்படும் என்க

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

All sand quarries on the Cauvery and Coleroon rivers under the control of the Public Works Department (PWD), tamil nadu, were shut suddenly on Friday night following a Madras High Court ruling on manual loading in seven of them.