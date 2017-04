டெல்லி போலீஸ் பிடியில் ஜெயா டிவி ஜனா... தினகரன் தொடர்பாக மீண்டும் விசாரணை?

தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற வழக்கில் தினகரன் உள்ளிட்ட 16 பேரை விசாரணை வளையத்தில் டெல்லி போலீஸ் கொண்டு வந்துள்ளது. இதனால் தினகரனின் உதவியாளர் ஜெயா டிவி ஜனா விசாரணை பயத்தில் தத்தளிக்கிறா

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 11:32 [IST]

English summary

Continues enquires with ttv dinakaran by delhi police. Frightened in TTV Dinkaran's assitant Jaya TV Jana.