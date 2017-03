அதிமுக கொடி, இரட்டை இலை சின்னத்தை உருவாக்கியது யார்? 44 ஆண்டுகாலமாக நீடிக்கும் சர்ச்சை

அதிமுகவின் கொடி, இரட்டை இலை சின்னத்தை உருவாக்கியது யார் என்ற பிரச்சனை 44 ஆண்டுகாலமாக நீடித்து வருகிறது.

English summary

After 43 years Controversy continues over who created ADMK's Two leaves symbol and Flag with Anna.