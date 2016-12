முதல்வர் பதவியை துறந்தாரா ஓபிஎஸ்? சசிகலா ஆதரவு விளம்பரத்தால் பரபரப்பு

சசிகலாவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் கொடுத்துள்ள பத்திரிகை விளம்பரத்தால் சர்ச்சை ஏற்பட்டுள்ளது. அதில் முதல்வர் என தம்மை பன்னீர்செல்வம் குறிப்பிடவில்லை.

English summary

A new Controversy erupted over Tamilnadu CM O Panneerselvam's advt. on wishes to Sasikala who will take ADMK party today.