மெரினா புரட்சியில் பின்லேடன் படத்துடன் வலம் வந்தது யார்? வெடிக்கும் சர்ச்சை

மெரினா புரட்சியில் பின்லேடன் படத்துடன் வலம் வந்தது நபர் யார் என்பதில் சர்ச்சை வெடித்துள்ளது.

Story first published: Friday, January 27, 2017, 18:01 [IST]

English summary

New Controversy erupt over the vehicle with binladen pic during Marina Uprising.