2016 சட்டசபை தேர்தலில் பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் சர்ச்சையில் சிக்கிய சிறுதாவூர் பங்களா!

ஜெயலலிதாவின் சிறுதாவூர் பங்களாவில் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த சிறுதாவூர் பங்களாவில்தான் பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் பணம் பதுக்கி வைக்கப்பட்டதாக கடந்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பெரும் சர்ச்சையே வெடித்தது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In 2016 Assembly elections, many controversies erupted over the Jayalalithaa's Siruthavur bungalow.