கணவனை கொலை.. 2வது மனைவி குழந்தைகளுடன் மாயம்.. கள்ளக்காதல் விவகாரமா? போலீஸ் தீவிர விசாரணை

கும்மிடிப்பூண்டி அருகே சமையல் காண்டிராக்டர் இரண்டாவது மனைவியின் வீட்டிற்குள் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Cooking contractor killed in Gumidipoondi at his second wife's house. Police searching second wife who is absconding.