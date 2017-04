வருமானவரித்துறையினரை மிரட்டிய அமைச்சர்கள் - விசாரிக்க உத்தரவிட்ட கரண்சின்ஹா ஆணை

வருமானவரித்துறை அதிகாரிகளை மிரட்டிய அமைச்சர்களை விசாரித்து வழக்குப் பதிவு செய்ய சென்னை பெருநகர காவல்துறை ஆணையர் கரண்சின்ஹா உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Chennai police commissioner order for enquiry 3 Minister Kadambur Raju, Udumalai Radhakrishnan, and Kamaraj for threatening IT officials as per a complaint filed by IT department.