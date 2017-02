சசிகலா ஆதரவு சென்னை போலீஸ் கமிஷ்னர் ஜார்ஜ் மாற்றம்? முதல்வர் ஓபிஎஸ் உத்தரவு?

சசிகலா ஆதரவாளராக சந்தேகிக்கப்படும் சென்னை போலீஸ் கமிஷ்னர் ஜார்ஜ் மாற்றப்படுவதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன.

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 12:19 [IST]

English summary

Sources said that Chennai Police Commissioner Geroge likley to be sacked.