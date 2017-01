குடிசை, ஆட்டோவிற்கு தீவைத்த போலீஸ்… அது மார்பிங் வீடியோவாம்.. டிஜிபி டி.கே. ராஜேந்திரன்

குடிசை, ஆட்டோவிற்கு போலீசாரே தீ வைத்த சம்பவம் மார்பிங் செய்யப்பட்டது என்று டிஜிபி டி.கே. ராஜேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து விசாரணை நடத்தப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

English summary

DGP TK Rajendran said, "Vidoes of police surfacing on social media are morphed, it's a matter of investigation.