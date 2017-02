சொகுசு ரிசார்ட்டில் இருந்து எம்எல்ஏக்களை வெளியேற்றவில்லை.. ஐஜி மறுப்பு

கூவத்தூரில் உள்ள சொகுசு ரிசார்ட்டில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் யாரையும் போலீசார் வெளியேற்றவில்லை என்று போலீஸ் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Cops are giving protection to ADMK MLAs, who stay in resort said IG Thamarai Kannan.