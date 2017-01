ஆட்டோ, குடிசைகளுக்கு தீ வைத்த பெண் போலீஸ் அடையாளம் தெரிந்தது! கமிஷ்னர் விசாரணை!!

சென்னையில் நடைபெற்ற கலவரத்தின் போது ஆட்டோ மற்றும் குடிசைகளுக்கு தீ வைத்த போலீசாரை கமிஷனர் ஜார்ஜ் நேரில் அழைத்து விசாரித்தார். இதனால் காவல்துறையில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Chennai city commissioner George inquired cops, who set an auto and other vehicles on fire in Chennai violence on Jan. 23.