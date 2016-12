ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையும் சுரண்டி சூறையாடிய கும்பல்... தலைகுனிந்து நிற்கும் தமிழகம்!

அதிமுக ஆட்சியில் அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள் என சகல தரப்பினரும் கை கோர்த்து வளைத்து வளைத்து தமிழகத்தை சுரண்டி சூறையாடிய செயலைப் பார்த்து மக்கள் திகைத்துப் போய் நிற்கிறார்கள்.

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 16:24 [IST]

Corruption in all ends by the ruling politicians and top officials like Rammohana Rao has brought a very ig blow to Tamil Nadu and its people.