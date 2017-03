மின்வாரிய பணியாளர்கள் நியமனம் தாமதம் ஏன்? ராமதாஸ் சொல்லும் திடுக் காரணம்

கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற மின்வாரிய பணியாளர்கள் நியமனத்துக்கான எழுத்துத் தேர்வுகள் முடிவடைந்த நிலையில் இதுவரை யாரையும் நேர்காணலுக்கு அழைக்காததன் பின்னணியில் ஊழல் தவிர வேறென்ன இருக்க முடியும் என்று பாமக நிற

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TNEB recruitment for various post should be filled soon in transparent way. The Govt should not allow for corruption in fillin these posts, says Ramadoss.