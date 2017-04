ஆர்கே நகரில் குவியும் வெளியூர் ஆட்கள்... இருமடங்காக உயரும் உணவுப் பொருட்கள்!

சென்னை ஆர்கே நகர் தொகுதியில், இடைதேர்தலையொட்டி வெளியூர் ஆட்கள் அதிகளவில் வந்து குவிந்துள்ளதால், ஹோட்டல்களில் உணவுப் பொருட்களின் விலை இருமடங்காகக் குவிந்துள்ளதாகப் பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

Story first published: Friday, April 7, 2017, 10:15 [IST]

English summary

In RK nagar, outside people are entering in mass as they involving in canvassing for their party. So, in hotels cost of food increased in double saying RK nagar residents.