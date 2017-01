நீதிபதி பற்றி விமர்சனம்.. வைகோ மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல்!

மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ மீது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

Contempt of court case filed on MDMK General Secretary Vaiko. Vaiko condemned justice Vaithiyanathan who raises doubts on Jayalalitha's death. For this issue Lawyer Sooriya prakash filed a court contempt case on Vaiko. This case trial hearing tomorrow.