நிலமோசடி வழக்கு .. நடிகர் வடிவேலு, சிங்கமுத்து கோர்ட்டில் ஆஜராக உத்தரவு.. தவறினால் பிடிவாரன்ட்

நிலமோசடி வழக்கு தொடர்பாக நகைச்சுவை நடிகர் வடிவேலுவும் சிங்கமுத்துவும் கோர்ட்டில் ஆஜராக வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Court orders comedy actors Vadivelu and Singamuthu to appear in land grabbijg case on 20th April.