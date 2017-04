மகாபாரதம் குறித்து அவதூறு பேச்சு… மே 5ல் கோர்ட்டில் ஆஜராக நடிகர் கமலுக்கு உத்தரவு

மகாபாரதம் குறித்து அவதூறு பேசியதாகக் கூறி தொடரப்பட்ட வழக்கில் மே 5ம் தேதி நடிகர் கமலஹாசன் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்ற வள்ளியூர் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Valliyur court orders actor Kamal Haasan to appear on May 5.