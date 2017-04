கணவர் தற்கொலை - நடிகை நந்தினியின் முன் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி - எந்தநேரத்திலும் கைது?

டிவி சீரியல் நடிகை நந்தினியின் முன் ஜாமீன் மனுவை சென்னை முதன்மை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.

English summary

The Chennai sessions court Thursday rejected the anticipatory bail plea of actress Myna Nandhi who has been booked for abetting the suicide of her husband Karthik.