அக்னி வெயிலிலும் ஆர்ப்பரித்து கொட்டும் குற்றால அருவிகள்.... மக்கள் ஆனந்த குளியல்

மேற்குத்தொடர்ச்சி பெய்யும் மழையால் குற்றால அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்பரித்து கொட்டுகிறது. மக்கள் ஆனந்த குளியல் போடுகின்றனர்.

English summary

The Main Falls in Courtallam is in full flow on Thursday following heavy rain in Western Ghats.