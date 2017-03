ஆர்.கே. நகரில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளராக ஆர்.லோகநாதன் போட்டி

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளராக ஆர். லோகநாதன் போட்டியிடுவார் என்று அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர் ஜி. ராமகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

English summary

The CPIM today announced R.Loganathan as its candidate for the April 12 bypoll for the RK Nagar constituency.