முழு அடைப்பில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட பாஜக திட்டம் வைத்துள்ளதா… முத்தரசன் கேள்வி

நாளை நடைபெறும் முழு அடைப்பின் போது சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெடும் என்று தமிழிசை கூறியதற்கு முத்தரசன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

CPI State Secretary Mutharasan has condemns Thamizhisai for her anti bandh speech.