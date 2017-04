இடைத்தேர்தல் ரத்தானதால் தமிழிசையின் விருப்பம் நிறைவேறியுள்ளது: முத்தரசன் காட்டம்

ஆர்கே.நகர் இடைத்தேர்தலை ரத்து செய்ததன் மூலம் தமிழிசையின் விருப்பம் நிறைவேறியுள்ளதாக இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Election commission canceled RK Nagar by poll. For this action of election commission CPI state secretary Mutharasan condemns.