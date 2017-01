மதுரையிலும் போராடிய பெண்களின் உடைகளை களைந்து காவல்துறை அக்கிரமம்: சிபிஎம் கடும் கண்டனம்

சென்னையை போல மதுரையிலும் போலீசார் இடதுசாரி போராட்டகாரர்கள் மீது கொடூர தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர். இதற்கு ஜி.ராமகிருஷ்ணன் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 10:10 [IST]

English summary

CPM State Secretary G Ramakrishnan has condemned the Police attack on the Protesters in Madurai.