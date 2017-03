மீண்டும் உடைகிறது மநகூ? ஆர்கே நகரில் சிபிஎம் தனித்து போட்டி?

ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத் தேர்தலில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தனித்து போட்டியிடக் கூடும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Sources said that CPI(M) will contest alone in RK Nagar Byelections.