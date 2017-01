சென்னை நடுக்குப்பம் பகுதியில் சுதந்திரமான விசாரணை நடத்த வேண்டும்: பிரகாஷ் காரத்

வன்முறையில் சூறையாடப்பட்ட நடுக்குப்பம் மீன்மார்க்கெட் பகுதியை மார்க்சிஸ்ட் கட்சி தலைவர்கள் இன்று பார்வையிட்டனர். அப்போது வன்முறைக்குள்ளான நடுக்குப்பம் பகுதியில் சுதந்திரமான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என

English summary

CPM leaders visited the Nadukkuppam area in Chennai where the Violence happened on 23rd of this month. CPM senior leader Prakash Karat urges to take action on the Policw who are all having connection in this violence.