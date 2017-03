ஆர்.கே.நகரில் சிபிஎம் வேட்பாளர் லோகநாதன் வேட்புமனு தாக்கல்... சீதாராம் யெச்சூரி விரைவில் பிரச்சாரம்

ஆர்.கே. நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் சிபிஎம் வேட்பாளர் லோகநாதன் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். அப்போது மாநில செயலாளர் ஜி. ராமகிருஷ்ணன் உடன் இருந்தார்.

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 17:31 [IST]

English summary

CPM candidate Loganathan today filed his nomination for the R.K. nagar by-election.