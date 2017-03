ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தல்: திமுகவுக்கு முதல் அடி? ஆதரவு அழைப்பை நிராகரிக்கிறது சிபிஎம்?

ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளரை ஆதரிக்க வேண்டும் என்ற மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோளை சிபிஎம் நிராகரித்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. சிபிஎம் சார்பில் ஆர்கே நகரில் வேட்பாளர் நிறுத்தப்பட உள்ளதாகவும் தகவல்கள

English summary

Sources said that, CPI(M) rejected the DMK Working President M.K. Stalin's appeal on Support to the DMK Candidate in RK Nagar Byelection.