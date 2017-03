பெப்சி, கோக் நிறுவனங்களுக்கு தண்ணீர் தர எதிர்ப்பு.. ஆட்சியர் அலுவலகம் முற்றுகை.. நெல்லையில் பரபரப்பு

பெப்சி, கோக் நிறுவனங்களுக்கு தண்ணீர் தர எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

CPM sieged Nellai district collector to save Thamirabarani river. They are opposing pepsi and coke companies to take water from Thamirabharani.