பட்டாசு வெடித்து தூள் செய்யனும்.. தொண்டர்களுக்கு சசிகலா தரப்பின் ரகசிய உத்தரவு

சசிகலாவை அதிமுக பொதுச்செயலாளராக நியமித்த அறிவிப்பு வந்ததும், பட்டாசு வெடித்து தூள் கிளப்பனும் என ரகசிய உத்தரவு போயுள்ளதாம்.

English summary

As per the pre order crackers should be busted when Sasikala is announced as general secretary of AIADMK.